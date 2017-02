Der coole Kater auf dem heißen Dancefloor!

Nick Waterhouse, »Hot Cat« des Retro-Soul, scharwenzelt mit seinem dritten Album »Never Twice« im Februar durch das Erlanger E-Werk

Die drei Fessnäpfe des Retro-Sounds:

Wie jedem echten Kater ist es Nick Waterhouse völlig gleichgültig, welchen Fressnapf man ihm vorsetzt! Was das heißen soll? Ihm ist es total egal, wie der Journalist beziehungsweise Hörer einen Sound klassifiziert. Ob Soul oder Retro-Soul, Jazz oder Rhythm`n`Blues. Es ist kein »Genre, das ich produziere. Ich weiß nicht viel über Retro-Soul«, empfindet er im Interview. »Ich mache die Musik, die mir wichtig ist, die mir etwas seit meiner Jugend bedeutet, nichts anderes«. Was er denn eigentlich für einen Stil spielt, weiß der Gitarrist offensichtlich selbst nicht. »Es ist einfach, wie ich mich fühle, und ich finde nicht, dass es sich nach etwas Spezifischem anhört«, erklärt Waterhouse sich selbst – etwas augenzwinkernd, denn natürlich weiß er, wo sein Bandsound seine Wurzeln hat. Denn später offenbart er, dass er inmitten der »Teens« war, als er anfängt, Musik zu hören, die nicht der seiner meisten Altersgenossen entspricht. Seine Helden sind Chuck Berry, Ike Turner oder Ray Charles. Zehn Jahre später demonstriert er dann eindrucksvoll mit seinem Debüt »Time’s All Gone«, was für Sound er schätzt: Einen Sound, der antiquiert ist, im besten Sinn, der aus der Zeit gefallen zu sein scheint.

Und tatsächlich sind die Zeiten, die Waterhouse auf seiner Scheibe wiederbelebt, eigentlich längst vorbei. Der US-Amerikaner ist tief in den 1950er und 1960er Jahren verhaftet, schnell dichtet die Presse dem Sänger und Gitarristen mit Hornbrille, Fifties-Cut und Anzug das Label »Retro« an und steckt ihn in eine Schublade mit Daptone, Mayer Hawthorne und Amy Winehouse. Was Waterhouse bis heute nervt, denn dem Mittzwanziger können die angesagten Soul-Künstler ferner kaum liegen. Zu glatt, zu sauber! Denn trotz der Winehouse-Tragik, die bei aller Mark Ronson-Produktion in ihrem Abschiedsalbum mitschwingt, ist der Waterhouse-Sound »deeper«. Dafür sorgen altmodisches Equipment und klassische Studioatmosphäre, wie sie analoger und lebendiger nicht hätte sein können.