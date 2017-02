Der Fotograf Ara Güler – »Das Auge Istanbuls«

»Istanbul ist meine Stadt. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Ich bin noch immer da.« Das sagt der große alte Mann vom Bosporus, Ara Güler. Als Fotograf ist er in seiner Heimat eine lebende Legende, als Fotokünstler für »Magnum« international geachtet. Güler hat zahllose Maler, Schauspieler, Fotografen und Musiker eindrucksvoll porträtiert, sein fotografisches Herz schlug aber damals wie heute für die Riesenstadt Istanbul und die Menschen dort. Sie hat er mit Liebe, Geduld und großem Können abgelichtet. Das gilt vor allem für seine frühen Fotos seit den fünfziger Jahren, wunderbare, poetische Schwarzweiß-Fotos, die längst Klassiker geworden sind. Denn Güler hatte einen immens sensiblen und ausgeprägten Blick für den »richtigen Augenblick« einer Aufnahme mit seiner Leica.

Mit der Ausstellung von »Ara Güler – Das Auge Istanbuls« eröffnet am 11. Februar in der Nürnberger Altstadt der große neue »Leica Store« mit eigener Galerie. Denn im vergangenen Jahr wurde Güler in die »Leica Hall of Fame« aufgenommen. Vom 11.02.-15.04.2017, »Leica Store Nürnberg«, Oberen Wörthstraße 8, Nürnberg

www.leica-store-nuernberg.de