»Der Herzerlfresser« von Ferdinand Schmalz im Gostner

Ein abstruser Thriller?

»Im Jahr 1786 findet ein Bauer den nackten Leichnam einer Magd mit herausgerissenem Herzen. Ein Knecht wird verhaftet und gesteht fünf weitere Morde: Besessen von dem Aberglauben, dass derjenige, der die Herzen von sieben Jungfrauen isst, unsichtbar würde, tötete er die Frauen. Er wird von nun an der Herzerlfresser genannt.« Hunderte Jahre später soll in jener Region ein Einkaufszentrum – Renditeobjekt von Investoren und Politik – eröffnet werden. Leider auf Sumpfgebiet. Und genau dort findet man plötzlich gleich zwei tote Frau – mit herausgerissenem Herz. Unmöglich, dass das bekannt würde, und der örtliche Bürgermeister entscheidet, dass die Leichen geräuschlos entsorgt werden. Ein großer Fehler, denn beim pompösen Eröffnungsfest hebt sich der Sumpf empor, Chaos entsteht und vorbei ist es mit der Kaufrausch-Gaudi. Autor dieser Realgroteske ist Ferdinand Schmalz aus der Obersteiermark, Performer im freien Kollektiv »mulde_17« und Mitbegründer des Grazer Festivals »Plötzlichkeiten«. Er orientiert sich am kritischen Volkstheaters à la Marieluise Fleißer und Horváth, auch an Schwab und Jelinek, und verschmilzt solche Elemente zu einer ganz eigenen Bühnensprache zwischen überspitztem Realismus und theatraler Künstlichkeit. In der Regie von Thomas Klischke spielen am Gostner Helwig Arenz, Christin Wehner, Johanna Steinhauser, Nilz Bessel und Thomas Witte.

26.04. bis 20.05. (Mi-Sa), jeweils 20 Uhr,

04.05., 16 (!) Uhr, Gostner Hoftheater