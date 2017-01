»Der Tod des Odysseus« / Stories von Petros Markaris

Es ist kein Roman, sondern eine Sammlung von sieben Geschichten, die Markaris jetzt veröffentlicht hat. Kommissar Kostas Charitos tritt auch auf, allerdings nur in zwei Stories. Markaris, der ja in Konstantinopolis (=Istanbul), wie die Griechen die türkische Metropole immer noch nennen, geboren und aufgewachsen ist, erzählt von Menschen, Griechen wie Türken, deren Lebenskampf einer Odyssee gleicht. Es sind sehr gegenwärtige Geschichten von Fremdheit, Ignoranz, von Glücksuchern, Irrfahrern und vom Scheitern, aber auch von Hoffnungen, Sehnsüchten und der Suche nach Identität, einem Fremd-Wort. Die stärkste und mit rund 100 Seiten auch längste Geschichte heißt »Drei Tage« und schildert das mörderische Pogrom von Istanbul am 6. September 1955. Natürlich baut Markaris da kein Feindbild der bösen Türken auf, aber er zeigt, wie Vorurteile inszeniert und politisch ausgeschlachtete werden.

Petros Markaris, »Der Tod des Odysseus«, Diogenes 2015, 224 Seiten, geb. 22 €