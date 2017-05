Die »12. Polnische Filmwoche«

Alte Asche und neue Diamanten



Vom 27. April bis zum 3.Mai findet die mittlerweile »12. Polnische Filmwoche« im Cinecittà, Filmhaus und E-Werk-Kino statt. Die Bandbreite des Programms reicht von der Komödie bis zum Melodram. Ein Gros der Filme wird in der polnischen Originalfassung und mit deutschen Untertiteln präsentiert. Ganz wunderbar ist »Ida« von Pawel Pawlikowski, der zu Recht den Oscar für den besten fremdsprachigen Film 2015 bekam. Er ist Schwarz-Weiß gedreht und erzählt die mentale Odyssee einer polnischen Klosternovizin im Jahre 1962: hinreißend gut gespielt und inszeniert! Einen polnischen Klassiker gibt es am 7. Mai im Bernsteinzimmer: »Der Zufall möglicherweise« von Krzysztof Kieślowski. Der Film stellt in drei Variationen ein- und derselben Geschichte die Frage nach Freiheit und Determinismus. Ein surrealistisch angehauchter Schlüssellochblick in die Realität einer polnischen Plattenbausiedlung. Und dem Meisterregisseur Andrzej Wajda ist eine große Hommage im Filmhaus gewidmet, die seine wichtigsten Filme präsentiert, darunter solche Klassiker wie »Asche und Diamant« sowie »Danton«.

»Polnische Filmwoche«: vom 27. April bis zum 3.Mai im Cinecittà, Filmhaus und E-Werk-Kino; www.polnische-filmwoche.de/

Agata Trzebuchowska brilliert in dem großartigen, stilsicheren Film »Ida« von Pawel Pawlikowski