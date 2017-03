Die 7. Nürnberger FrauenFilmtage: 16.3. bis 22.3

Die diesjährigen »Nürnberger FrauenFilmtage« starten am 16.3. im Filmhaus-Foyer, KunstKulturQuartier, mit einer szenischen Lesung (18.30 Uhr) zu Sibylle Berg. Anschließend wird der Film »Wer hat Angst vor Sibylle Berg?« gezeigt. »Yulas Welt« von Regisseurin: Hanna Polak porträtiert, als dokumentarisches Langzeitprojekt, as düstere Leben der jungen Yula an einer riesigen Müllhalde in Moskau. Sie versorgt ihre Mutter, erlebt ihre erste Liebe und sehnt sich nach einer anderen Existenz. Paul Weitz drehte den US-Film »Grandma« als Tragikomödie über eine lesbische Akademikerin aus Los Angeles, die ihrer 18-jährigen Enkelin Geld für eine Abtreibung besorgen will. »Lena Love« von Florian Gaag, erzählt von der jungen Lena, die in einer Vorortsiedlung lebt und weg möchte. Ein dubioser Fluchtweg: der Chat-Room. »Trockenschwimmen« von Susanne Kim widmet sich Seniorinnen, die im hohen Alter »Ins kalte Wasser springen«, indem sie sich ihrem bis dato gelebten Leben und ihren Ängsten stellen. »Schreiben In Istanbul – Drei Türkische Autorinnen«: Das Nürnberger Ehepaar Gülseren Suzan und Jochen Menzel hat in diesem Film aus dem Jahre 2008 drei wichtige türkische Autorinnen porträtiert.

Infos:

www.wildwasser-nuernberg.de/downloads/fft17.pdf