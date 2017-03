»Die andere Seite der Hoffnung« von Aki Kaurismäki

Kaurismäki setzt fort, was er mit »Le Havre« begonnen hat: den Blick über den depressiv-melancholischen Tellerrand hin zu sozialen Konfliktzonen der Gegenwart. Diesmal setzt er zentral einen jungen Syrer, Khaled, der als blinder Passagier nach Helsinki eingereist ist und Asyl beantragen möchte. Er wird abgelehnt und soll abgeschoben werden. Dem entgeht er dank eines finnischen Männerhemden- und Krawattenhändlers. »Die andere Seite der Hoffnung« enthält alle typischen Elemente des Kaurismäki-Kosmos: kleine, geschundene Menschen an den sozialen Rändern der Gesellschaft, oft genug Opfer herrschender Verhältnisse, immer aber auch Existenzen mit unmittelbarster Menschlichkeit. Dieser außerordentliche Film erzählt die Geschichte der beiden Männer mit sehr viel poetischer Melancholie, viel Lakonie, trockenstem Humor, einigem Realismus und immenser Dichte, was Spiel und Inszenierung betrifft.

Finnland 2017. Regie/Buch: Aki Kaurismäki, Darsteller: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu,