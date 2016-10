Die Bionierin aus Frohnhof: Geschichte einer fränkische Naturkost-Verkäuferin

Gertraud Switalski ist eine erstaunliche Frau, das ahnt man beim ersten Kennenlernen. Und der Eindruck wird im Gespräch nur bestätigt: Die selbstständige Bäuerin, Hauswirtschafterin, Ladeninhaberin, Bio-Pionierin lockte in den Anfängen der Naturkost nicht nur langhaarige Ökos in das kleine Dorf Frohnhof bei Forth, sondern auch amerikanische Jugendliche oder den Bayerischen Rundfunk. Bis heute betreibt sie mit viel Elan ihr Frohnhofer Mühlenlädla.

Mehr Infos: Frohnhofer Mühlen-Lädla, Rothenbergstraße 2,

Eckental-Frohnhof, www.frohnhof-muehle.de