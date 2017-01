Die Blaue Nacht 2017: Motorisierte Raritäten gesucht

Oldtimer und andere motorisierte Raritäten werden auch in der diesjährigen Blauen Nacht zu einem »fahrenden Museum«. Das Organisationsteam wünscht sich noch das eine oder andere Schmuckstück. Wer in seiner Garage einen rollenden Schatz hat, diesen gerne einem interessierten Publikum vorstellen möchte und überdies Zeit und Lust hat, Die Blaue Nacht am Samstag, 6. Mai 2017, von 18 bis 0 Uhr mit einem historischen und/oder ausgefallenen Fahrzeug zu bereichern, möge sich bitte an das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg wenden unter E-Mail projektbuero-kultur@stadt.nuernberg.de oder Telefon 09 11 / 2 31-69 09.

(Bild: Pressetermin »Mobile Zeit(en)« am 25.04.2016, Foto: Uwe Niklas)

Ähnliche Beiträge