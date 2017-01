»Die Blumen von gestern« / von Chris Kraus

Zur Story: Der Chef (Jan Josef Liefers) eines verbissenen Holocaust-Historikers mit dem selten dämlichen Namen Totila Blumen (Lars Eidinger) setzt diesem urplötzlich eine Assistentin ins Büro. Seine Geliebte, wohlgemerkt. Eine Jüdin, deren Großmutter in Auschwitz ermordet wurde. Doch Zazie (Adele Haenel) ist auch bis zum Abwinken offenherzig. Was ihren Chef in eine Zwickmühle führt. Darf man einer nervigen Frau, oder besser nervigen Jüdin, sagen, dass sie unausstehlich nervig ist? Komik trifft hier auf Tragödie mit Situationskomik und oft spritzigen Dialogen. Eine im amerikanischen Sinne klassische Screwball-Komödie. Und beide Gegenpole werden unausweichlich gesoftet. Fazit: »Die Blumen von gestern« macht aus dem schwer anmutenden Stoff leichthändig inszenierte Unterhaltung ohne peinliche Albernheiten.

»Die Blumen von gestern«, D 2016; Regie: Chris Kraus; Darsteller: Lars Eidinger, Adèle Haenel, Jan Josef Liefers, Hannah Herzsprung