Die Eröffnung vom »WELTHAUS Fürth« am 4. März 2017

Andreas Schneider ist 1. Vorsitzender vom »Eine-Welt-Laden Fürth, zugleich agiler Aktivist für die Bewerbung der Stadt zur »Fairtrade-Town«. Und siehe: 2012 verabschiedete der Stadtrat einen Beschluss, fairen Handel zu unterstützen. Hinzu kam eine Steuerungsgruppe aus Mitgliedern der Gesellschaft, der Politik und Wirtschaft, die das Bewerbungsverfahren in die Wege leitete. So konnten in Folge genügend Einzelhändler und Gastronomen gefunden werden, die fair gehandelte Produkte anbieten, sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Kirchen für fairen Handel zu begeistern. Mit Erfolg: Seit letztem Jahr darf sich Fürth » Fairtrade-Town« nennen. Allerdings nur jeweils zwei Jahre lang, denn es werden die Voraussetzungen regelmäßig überprüft. Es wird da kaum Probleme geben, denn am Samstag, 4.3.17, wird das »WELTHAUS Fürth« in der Gustavstr. 31 eröffnet, immerhin das erste dieser Art in Nordbayern und der Metropolregion.

»WELTHAUS Fürth«, Gustavstraße 31, Ecke Waagstraße

www.welthaus-fuerth.de