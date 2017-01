»Die geheime Geschichte von Twin Peaks« / von Mark Frost

»Wir sehen uns in 25 Jahren«, sagt Laura Palmer am Ende der letzten Folge von »Twin Peaks« zu Agent Cooper. Das war 1991. 2016 hat Regisseur David Lynch wirklich mit dem Dreh einer neuen Staffel begonnen. Im Vorfeld erschien jetzt »Die geheime Geschichte von Twin Peaks«. Es ist kein Roman, den Co-Autor Mark Frost da geschrieben hat. Vielmehr eine amerikanische Chronik in Form einer Dokumentensammlung, die den Mikrokosmos der nur beim ersten Blick idyllischen Kleinstadt noch bizarrer erscheinen lässt. Fazit: Das Böse hauste schon immer in »Twin Peaks«. Das Buch entpuppt sich als eine faszinierende Schnitzeljagd. Profunde »Twin Peaks«-Kenntnisse sind jedoch Voraussetzung.

Mark Frost, »Die geheime Geschichte von Twin Peaks«, Kiepenheuer & Witsch, 365 Seiten, 39.90 €