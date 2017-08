Die große Sherlock Holmes Edition + Phantastische Tierwesen

Gerade hat man sich von der neuen Sherlock-BBC-Staffel verabschiedet, tränen- und spannungsreich! Dafür kann sich der Enthusiast aber an der gerade erschienenen Hörbuch-Edition des Hörverlages erfreuen: Oliver Kalkofe liest, nein, lebt hier alle Figuren, alle Holmes-Abenteuer, ungekürzt und in hochgelobter Übersetzung. Vom »Skandal in Böhmen« bis zum meisterlichen Finale des Meisterdetektivs beim Reichenbachfall-Fall. Alle Kurzgeschichten von Conan Doyle sind hier als mp3-Files, -mp3-Fälle, zu genießen, dazu mit Originalton und Essay des Autors und einem Interview mit dem Sprecher – mehr Service geht kaum! Ebenso edel und lustvoll kommt die Hörbuchausgabe der »Phantastischen Tierwesen … « daher, aus dem Koffer sozusagen. Gelesen von Timmo Niesner, der deutschen Originalsynchronstimme von Newt Scamander, offenbart sich dem Zuhörer eine Art »Brehms Tierleben« der Phantasiegeschöpfe.

Beide CDs: Der Hörverlag