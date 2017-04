Die »Innere Stadt«: starkes Papiertheater-Projekt

Johannes Volkmann ist der Erfinder und Hauptakteur des sich ständig neu erfindenden »Papiertheaters Nürnberg«. Sein jüngstes Projekt heißt »Die innere Stadt«, das Resultat von Überlegungen, wie man auf die für viele bedrohlichen Flüchtlingsströme reagieren könnte. Volkmann suchte in Nürnberg Flüchtlinge auf und veranlasste einige von Ihnen, ein persönliches »Profilbild« zu erstellen, das dann bei der Ausstellungseröffnung in weißes Papier verpackt und für bescheidene 10 Euro von Besuchern enthüllt werden konnte – in Anwesenheit der jeweiligen »Profil«-Person. Die Flüchtlinge bekamen das eingenommene Geld, aber nicht für sich, sondern dafür, eine Woche später an einer riesigen weißen Tafel alle Gäste mit authentischen Gerichten aus ihrer jeweiligen Heimat zu bekochen und damit selbst zum Gastgeber zu werden.

Infos und Kontakt: www.daspapiertheater.de

