Espresso allerorten, mal gut, mal schlecht. Schlecht immer dann, wenn keine Crema entstanden ist, denn dann schmeckt das bisschen Kaffeebrühe äußerst säuerlich und vollkommen fade. Für Profis an den richtigen Espressomaschinen kein Problem. Umso erfreulicher ein wirklich typisch italienisches Café gleich hinter Nürnbergs Hauptmarkt in der Augustenstraße, die italienische Café-Bar »Casa del Caffé«. Da hört man auch authentischen italienischen Zungenschlag hinter dem Tresen und vor der prachtvoll gülden schimmernden »Elektra«-Espressomaschine. Und mit ihr wird feinwürziger Espresso aus Kaffeemischungen der toskanischen Kaffeerösterei »Trinci Torrefazione di Caffè« in die kleine Tasse gefüllt. Dazu ein Bocconcini, also ein kleines Weißbrötchen, mit Mozzarella, Tomate und Kräutern, oder Salami bzw. Schinken belegt, ganz köstlich.

Casa del caffè Nürnberg, Augustinerstraße 1, 90403 Nürnberg. Tel.: 0911 93768925; Montag–Samstag 8:00-20:00 Uhr