»Die Katze auf dem heißen Blechdach« / Premiere am Staatsschauspiel

Big Daddy, der millionenschwere amerikanische Selfmademan, ist ein sexistischer Kotzbrocken, der nicht von ungefähr an ein aktuelles Pendant in den USA erinnert. Aber glücklicherweise entgeht Regisseur Georg Schmiedleitner dieser naheliegenden Analogie und legt in seiner Nürnberger Inszenierung von Tennessee Williams‘ Südstaatentragödie »Die Katze auf dem heißen Blechdach« den Familientyrannen nicht als Trump-Verschnitt an. Was Michael Hochstrasser als »Big Daddy« nicht hindert, seine Sippe – Söhne, Schwiegertöchter, Enkel und vor allem »Big Mama«, seine Gattin – beim Familienfest zu seinem 65. Geburtstag patriarchalisch zu dominieren und zu kujonieren.

Schmiedleitners Regie setzt auf die zeitlose Stilisierung des 1955 uraufgeführten Selbstzerfleischungsstücks. … Das Publikum belohnte die widersprüchliche, aber auch stellenweise beklemmend eindrucksvolle Inszenierung mit stürmischen Applaus!

Weitere Vorstellungen: 30. Dezember; 8., 12., 18. und 26. Januar sowie im weiteren Verlauf der Spielzeit bis Mai.

