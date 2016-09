»Die letzte Sau« von Aron Lehmann

Ein Roadmovie, ein Märchenfilm, eine Komödie, ein Sozialthriller: All das macht »Die letzte Sau« aus. Die nämlich würde der schwäbi-sche Jungschweinebauer Huber ohne Zögern hergeben, wenn er dafür seine große Liebe Birgit eintauschen könnte. Doch die Ver-hältnisse, sie sind nicht so. Denn sein kleiner Hof wurde von einem hochkommerziellen Agrarkonzernen zerquetscht, und dann zertrümmerte auch noch ein Meteorit sein gesamtes Anwesen. Perfektes Desaster, Huber besteigt sein Motorrad und hat seine Sau im Beifahrersitz. Sie vagabundieren durch die Landschaft und suchen Birgit irgendwo in Ostdeutschland, wo sie einen landwirtschaftlichen Großbetrieb leiten soll. Als Huber immer wieder auf wegrationalisierte Opfer von rigide agierenden Großkonzernen trifft, kommt er end-lich zu der Erkenntnis, dass etwas faul ist im Staate Deutschland: Wieso, fragt er, kann man denn hier nicht mit ehrliche Handarbeit sein Auskommen haben? Und so wird aus dem ziellosen Flaneur plötzlich ein handfester, anarchistischer Rebell mit dem klaren Ziel, die Verhältnisse zu ändern! Wobei die Aktionen, die er lostritt, eher zum Lachen als zum Fürchten sind. Regisseur Lehman ist da ein ziemlich witziger, gut gespielter und clever inszenierter Film mit viel Situationskomik gelungen. Herrlich, wenn etwa Rosalie Thomass urplötzlich in Gummistiefeln und aus dem Stand den Huberbauern mit dem Ton Steine-Scherben-Song »Komm, schlaf bei mir!« ansingt! Gutes Timing, schöne Landschaftsbilder, starke Atmosphären und Szenen, bisweilen sogar knallharter Realismus.. »Die letzte Sau« kann man schmerzfrei gucken.

BRD 2016, Darsteller: Golo Euler, Rosalie Thomass, Christoph Maria Herbst, Heinz-Josef Braun u.v.a.