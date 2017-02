Die mit dem Wort tanzt: Nessi Tausendschön!

In Nürnberg machte sie 1983 ihren Abschluss in Gärtnerlehre. Ein vielversprechender Auftakt für ihre Karriere als Kabarettistin? Jein. Annette Maria Marx, wie sie bürgerlich getauft wurde, nahm ein Studium – mit Abschluss! – der Theaterwissenschaften, Germanistik und iberomanischen Philologie auf, war nebenbei Jazz-Rock-Sängerin, verwandelte sich schließlich in Nessi Tausendschön und debütierte 1989 mit dem Programm »Ich sing Dir in die Ohren Kleines«. Dann entwickelte sie neue Solo-Programme in Serie, kam bundesweit prächtig an und wurde 2001 mit dem »Deutschen Kleinkunstpreis« geadelt. Ihr jüngstes Programm heißt » Knietief im Paradies«, und da wird sie von dem Gitarristen William Mackenzie begleitet. Es ist keine Idylle, dieses Tausendschön-Paradies, sondern eine heftige Melange aus Kabarett und Musik, Politik und Zeitgeist und Theater.

Nessi Tausendschön & William Mackenzie mit »Knietief im Paradies« am 4. Februar um 20 Uhr in der Tafelhalle Nürnberg

CD: »Knietief im Paradies« (con anima)