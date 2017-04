Bildgewaltige Sozialgroteske

Gerhart Hauptmanns Tragikomödie »Die Ratten« im Nürnberger Staatsschauspiel.

Den Begriff des »Bürgerlichen Trauerspiels«, das noch bis Ende des 19. Jahrhundert nur die gehobenen Stände auf der Bühne duldete, verlängerte Gerhart Hauptmann (1846 bis 1946) in seinen sozialdramatischen Stücken ins Prekariat, ins Milieu der »Sozial Abgehängten« hinein und provozierte mit seinem »Proletarischen Trauerspiel« nicht nur den deutschen Kaiser, sondern die ganze verrottete wilhelminische Gesellschaft. Was er in seiner Tragikomödie »Die Ratten« (1911 in Berlin uraufgeführt) in Gestalt des abgehalfterten Theaterdirektors Hassenreuter sogar thematisiert: Der Klassenkampf hatte im zeitgenössischen Theater nichts zu suchen, die »Soziale Wirklichkeit« wurde ausgeblendet.

Leider wird dieser Aspekt in der Inszenierung »Die Ratten« von Sascha Hawemann am Nürnberger Staatsschauspiel zur klamaukartigen Nebenhandlung heruntergespielt, und es bleibt bei einer zwar bildgewaltigen, aber letztlich effekthascherischen Sozialgroteske, die das Berliner Mietskasernen-Milieu im Stile eines sozialromantischen »Zille-Milljöhs« ausstellt. Entsprechend schrill und bizarr agiert das Figurenarsenal dieser »Gesellschaft vom Dachboden«, wo Hauptmann seine »Ratten« ansiedelt und wo die Menschen wie Ungeziefer hausen. Darstellerischer Lichtblick in diesem Figurentheaterkabinett ist das Schauspieler-Duo Philipp Weigand und Julian Keck, die in mehreren Rollen dem comichaften Bilderbogen einen Hauch surreal anmutender Beckettscher Absurdität verleihen. Aber solche stilleren Szenen, wo Gags und Slapsticks Pause haben, sind rar in diesem überfrachteten Ratten-Nest. Dem pflichtete das hin- und hergerissene Publikum mit Applaus für die Schauspieler und Buhs für die Regie bei!

Fridrich J. Bröder

Weitere Vorstellungen: 1., 5., 8., 15. und 26. April 2017 www.staatstheater.nuernberg.de