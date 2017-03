Die Römer sind zurück!

Das »RömerMuseum Weißenburg« wurde 2014 geschlossen, um es einer umfangreichen Neugestaltung zu unterziehen. Das Gebäude wurde komplett modernisiert und ist nun barrierefrei zugänglich. Die frühere Dauerausstellung wurde ebenfalls vollständig neu konzipiert. Sie konzentriert sich auf das Alltagsleben der Menschen zur Römerzeit. Da war die Provinz Raetien als Grenze zum »Barbaricum« mit dem Limes, der das Leben in jenen Regionen prägte. Zu sehen ist als Modell eine römische Grenzsiedlung, ein Kastell sowie Thermen. Gut präsentierte Funde erzählen vom Alltagsleben jener Zeit. Glanzlicht der Ausstellung ist jene Weißenburger Schatzfund, der 114 Metallobjekte unterschiedlichster Art umfasst, etwa Statuetten, Votivbleche, militärische Objekte und Hausrat. Im Erdgeschoss des Museums werden die Besucher über die Grenzen des Römischen Reiches in Bayern ausführlich und anschaulich informiert.

Nach Renovierung des Gebäudes und einer Neukonzeption der Dauerausstellung wird das RömerMuseum Weißenburg am 15. März 2017 wieder eröffnet.

Museen Weißenburg, Martin-Luther-Platz 3-5, 91781 Weißenburg i. Bay.

www.museen-weissenburg.de

