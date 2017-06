»Die Wanderbank der Bahnhofsmission Nürnberg«

»Eine Bank schafft Begegnungen«: Damit sind natürlich nicht Geldinstitute gemeint, sondern Sitzbänke im öffentlichen Raum als Orte der momentanen Entschleunigung. Die Geschichtenerzählerin Christiane Huber und die Fotografin und Dokumentarfilmerin Sanne Kurz haben Lebensgeschichten, Begebenheiten und Sorgen von Passanten gesammelt und dokumentiert. Eindrücke von den Bank-Begegnungen, Gesprächen und Szenen sind nun in Zusammenarbeit von IN VIA Bayern und IN VIA Nürnberg in einer Fotoausstellung mit Video- und Audiostationen zu erleben.

Vernissage: Dienstag, 30.05.2017, 19 Uhr in der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64, Nürnberg.

Die Ausstellung wird bis zum 28.07.2017 gezeigt