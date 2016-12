Dirty words don’t exist!« »Eat That Question – Frank Zappa«

Frank Zappa war einst aufgebrochen, »richtige« Musik in die Rock-Pop-Welt zu bringen, die in ihren eigenen Klischees zu ersticken drohte. Und damit verband er ein gesellschaftspolitisches Bewusstsein, das er so intelligent wie provokativ in seine Musik und seine Bühnenshows packte. Zappa war zudem ein fantastischer Gitarrist, der stets ebenfalls erstklassige Musiker um sich scharte. Stagnation war seine Sache nicht, mühelos eroberte er sich bis dato ungehörte Klangwelten, gespeist aus ein wenig Jazz und sehr viel avantgardistischer Musik von Komponisten aus der benachbarten, zeitgenössischen -E-Musik-Welt, etwa Edgar Varese. Jede Art von musikalischer Infantilität war ihm fremd, und er besaß ein enormes Gefühl für auffällige Selbstdarstellung, ohne sich je zu verramschen. »Eat That Question« ist ein Dokumentarfilm, der sich frisch und witzig dem Musik-und Satire-Genius Zappa nähert. JS

Deutschland 2016, Dokumentarfilm von Thorsten Schütte