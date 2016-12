Ein Ausnahme-Talent! Die Jazzerin Noam Vazana!

Die in Jerusalem geborene und in Amsterdam lebende Sängerin, Songwriterin, Posaunistin und Pianistin Noam Vazana ist nicht nur ein Multi-, sondern auch ein Ausnahmetalent, dessen einzigartiges künstlerisches Profil bereits international für Furore gesorgt hat. Noam Vazana ist eine der wenigen Künstlerinnen, auf die das oft leichtfertig verliehene Prädikat »Ausnahmetalent« auch tatsächlich zutrifft. Die Sängerin, Songwriterin, Posaunistin und Pianistin vereint ihr künstlerisches Multitalent auf ebenso einzigartige wie beeindruckende Weise in ihrem Soloprogramm. Ihr Projekt »Nani« vereint modernen Jazz mit Klängen aus Afrika und dem mittleren Osten und geht dank ihrer betörenden Stimme tief unter die Haut. Noam Vazana singt in Ladino, einer fast vergessenen Sprache, deren Ursprünge im mittelalterlichen Spanien liegen.

