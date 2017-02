Ein Fest der starken Frauen: 26. Rother Bluestage

Eine schöne und gute Tradition: die Rother Bluestage, nun schon im 26.Jahr. Klar, dass der Leitbegriff Blues hier nicht eng gesehen wird, zumal im Blues verwurzelte Musiker längst über den Tellerrand blicken und spannungsgeladene Mixturen auf die Bühne bringen. Eröffnet wird das Festival mit der energiegeladenen Tedeschi Trucks Band, die ihr aktuelles Album »Let me get by« präsentieren wird: mit Songs, die Susan Tedeschi und Derek Trucks allesamt selbst geschrieben haben. Spannend: die als Opernsängerin ausgebildete New Yorker Musikerin Sari Schorr mit ihrer Band The Engine Room. Sari ist nicht nur eine sehr aparte, sondern vor allem kraftvolle Frontfrau mit umwerfender Stimme und niederzwingender Dynamik! Ähnliches lässt sich auch von Blues-Queen Ruby Turner sagen: eine fantastische Interpretin gerade von R&B-Klassikern und häufiger Stargast von Jools Holland, mit dem sie sogar beim Jubiläum der britischen Queen Elizabeth auftrat. Und vor ihr tritt eine ganz junge Münchner Sängerin auf: Ami Warning (Siehe CD-Rezension in diesem Heft), die Tochter von Wally Warning, eine toughe Interpretin ganz eigener Songs mit einer Stimme, die klingt, als wäre sie in zahllosen Nightclubs »gewaschen« worden.

