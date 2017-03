Ein Rundgang: Was bot die BIOFACH 2018?

War letztes Jahr ein überquellendes Angebot von neuen veganen Produkten im Fokus der Biofach-Messe, so präsentierte sie sich dieses Jahr sehr durchwachsen. Das ist auch gut so, denn bei Bio-Lebensmitteln geht es primär um nichts anderes als natur- und menschenverträgliche Produkte. Und die benötigen keine besonderen Konsumreize. Dennoch präsentierte sich das Gros der diesjährigen Aussteller sehr selbstbewusst und marktaffin. Die Zeiten von Buden und Kojen, in denen noch Reste von Ackerkrumen als Dekor dienten, sind allerdinge vorbei. Heute zeigen sich die Produzenten und Vermarkter eher schon sehr clever gestylt. Die »Biofach« versteht sich immerhin als weltweite Plattform für die Bio-Branche, und ist damit sowohl für internationale Bio-Vermarkter ebenso attraktiv wie für das Fachpublikum, das dieses Jahr eine deutliche Steigerung der Besucherzahl feiern konnte. … Eine Untersuchung von »Greenpeace« zeigt: »In den sechs untersuchten deutschen Bio-Äpfeln fanden sie keine Pestizide, 29 Proben der herkömmlichen deutschen Äpfel waren mit insgesamt 18 verschiedenen Giften belastet.«

Das »Bundesamt für Verbraucherschutz & Lebensmittelsicherheit« hat eine ständig aktualisierte Website, auf der Verbraucher vor gefährlichen Produkten – auch Bio-Artikel! – gewarnt werden:

www.lebensmittelwarnung.de