Eisige Bilder & heiße Musik!

Gerhard Rießbeck ist Landschaftsmaler. Mit besonderer Leidenschaft unternimmt er immer wieder Reisen gen Norden, wo er etwa als »Expeditionsmaler« an Bord des Forschungsschiffes »Polarstern« in Arktis und Antarktis kreuzte. Dabei entstand ein Skizzenbuch, das die inspirierende Basis bildete für die Atelierarbeit auf der Bildleinwand. »Innen und außen« heißt sein Bildzyklus, den er nun am Dachsberg ausstellt. Und zur Vernissage gibt es ein außerordentliches Live-Konzert: Zwei der besten deutschen Jazzer spielen, nämlich der Pianist und Komponist Dieter Köhnlein und der Gitarrist Uwe Kropinski im Duo (Foto). Sie beide haben in 30 Jahren schon zahllose Konzerte gemeinsam gegeben und mehrere hochklassige CDs eingespielt. An diesem Abend präsentieren sie ihre jüngste CD mit Eigenkompositionen: » »Scratching the Silence«.

Auftaktveranstaltung der Reihe Kunst&Kultur am Dachsberg, Rückersdorf, am 17. Februar 2017, 19.30 Uhr Ausstellungseröffnung »Innen und außen« mit Gemälden von Gerhard Rießbeck

20.00 Uhr Konzert »Scratching the Silence« mit Dieter Köhnlein und Uwe Kropinski.

Einlass ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei!