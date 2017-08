»Energieratgeber von A-Z – Sanieren und Bauen« erschienen

Die kostenlose Broschüre wurde vom Referat für Umwelt und Gesundheit erstellt und kann im BürgerInformationsZentrum im Foyer des Rathauses Hauptmarkt 18, im Dienstleistungszentrum Bau (DLZ-Bau) in der Lorenzer Straße 30 sowie im Referat für Umwelt und Gesundheit am Hauptmarkt 18 im 1. Stock, Zimmer 120, zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Die energetische Sanierung von Wohngebäuden birgt enorme Einsparpotenziale und leistet damit einen wichtigen Betrag zum Klimaschutz. Doch was muss man bei einer energetischen Bausanierung, beim Austausch der Heizungstechnik und beim Einsatz von „Erneuerbaren Energien“ für das eigene Gebäude beachten? Und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Oft tauchen viele Fragen auf. Der vorliegende Leitfaden gibt Interessierten wertvolle Tipps bei der Umsetzung und benennt geeignete Ansprechpersonen.

Den Praxisratgeber gibt es auch in einer Onlineversion unter: http://energie-nuernberg.proaktiv.de.

Als pdf-Datei steht der Praxisratgeber auf der Internetseite des Referats für Umwelt und Gesundheit unter: www.nuernberg.de/internet/klimaschutz/.

Ähnliche Beiträge