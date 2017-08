Eremit in der Eremitage

Seltener Käfer nach langer Zeit wieder gesichtet. Eine kleine Sensation fiel in der Eremitage Bayreuth buchstäblich vom Himmel: im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Sichtkontrollen des Baumbestandes mit einer mobilen Hebebühne fiel ein Exemplar des bis dato verschollen geglaubten Eremitenkäfers herab. Da der Eremit zu einer europaweit geschützten Art zählt, ist die Aufregung groß. Die alten Baumbestände in den historischen Parkanlagen der Bayerischen Schlösserverwaltung sind einer der wenigen noch verbliebenen Rückzugsräume dieser Art. Die Mitarbeiter der Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth sind stolz, dem Eremiten einen geeigneten Lebensraum bieten zu können und setzten das gefundene Exemplar selbstverständlich wieder an seinen Fundort zurück.

