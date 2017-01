Erhöhte Luftbelastungen durch Inversionswetterlage

Am vergangenen Wochenende wurden als Folge der aktuell vorherrschenden Inversions¬wetterlage an den städtischen Luftmessstationen am Jakobsplatz und am Flughafen deutlich erhöhte Feinstaub-Konzentrationen (PM10 – Bezeichnung von Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als zehn Mikrometern) gemessen. Sie lagen über dem Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Die aktuellen Messwerte der städtischen Luftmessstationen sind jederzeit online abrufbar unter: http://umweltdaten.nuernberg.de/aussenluft.html

(Quelle: Stadt Nürnberg, Presse- und Informationsamt)

Ähnliche Beiträge