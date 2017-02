Fachmesse Neu- und Altbautage lockt nach Nürnberg

Alle Experten an einem Ort

Tausende Besucher haben sich in den vergangenen Jahren auf den Altbautagen der Handwerkskammer für Mittelfranken über alle Themen rund um Energiesparen und Sanieren informiert. Auch dieses Jahr versammeln sich wieder zahlreiche Experten im Bildungszentrum (BZ) 2 der Kammer, um Hausbesitzern und Fachleuten die neuesten Trends zu zeigen oder ihnen einfach mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – entweder beim individuellen Gespräch am Stand in der Ausstellung oder im Rahmen eines der zahlreichen Fachvorträge. Die Bandbreite des Angebots ist riesig. Von der Wärmedämmung bis zum Heizen ohne Öl und Gas, vom Umgang mit Bauschäden bis zum Fensterwechsel, von der Solarenergie bis zum barrierefreien Umbau, von der Einbruchsicherheit bis zur Finanzierung und Förderung werden offene Fragen beantwortet.

Zusätzlich werden die Altbautage jetzt auch zu »Neubautagen«. Nicht nur sanierungswillige Hausbesitzer sind willkommen, sondern auch »Häuslebauer«. Im Rahmen einer Sonderausstellung zum Thema Passivhaus können Besucher dann genau sehen, was heute schon möglich ist, wenn man sich für die eigenen vier Wände entscheidet.

Da die Parkplatzsituation vor Ort schwierig ist, hat die Handwerkskammer einen kostenlosen Busdienst organisiert, der zwischen Bildungszentrum und U-Bahnhaltestelle Herrnhütte pendelt. Das BZ 2 ist nur zwar nur bedingt barrierefrei, die Mitarbeiter der Handwerkskammer helfen aber gerne weiter (Infostand, Block A, Eingang).

Neu- und Altbautage Mittelfranken, 18. und 19. Februar 2017, 9 bis 17 Uhr, Bildungszentrum der Handwerkskammer für Mittelfranken, Sieboldstr. 9, 90411 Nürnberg, http://altbautage-hwk.de/