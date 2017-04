Fassbinder-Box auf Blu-ray!

Rainer Werner Fassbinder erfand den Deutschen Film neu und drehte in nur 16 Jahren 44 Filme. Kaum einer davon wirkt veraltet, im Gegenteil. Umso schöner diese neue Blu-ray-Bos mit fünf Fassbinder-Filmen, darunter drei sehr gut restaurierte Blu-ray-Premieren: »Effi Briest«, »Die Ehe der Maria Braun« und »Lola«. Hinzu kommen die restaurierten Versionen von »Welt am Draht« und dem immer noch berührenden Melodram »Angst essen Seele auf« mit der hinreißend guten Brigitte Mira in dieser Liebesgeschichte von Putzfrau Emmi und dem jüngeren Gastarbeiter Ali. Hanna Schygulla erlebte nie wieder so intensive und auch visuell starke Auftritte wie bei Fassbinder, der aus ihr fast einen »Weltstar« machte. Ein exzellentes Paket an Extras rundet diese erstklassige Blu-ray-Box sinnvoll ab!

Jochen Schmoldt

Arthaus/studiocanal