»Feindsender« – Jazz in der NS-Zeit 

Swing tanzen verboten!

Den Jazz mochten sie gar nicht, die Nationalsozialisten. Für sie war das erstens »Negermusik« und zweitens gefährlicher Ausdruck – »politisches Kampfmittel der Juden« – von Individualität der Spieler wie der Zuhörer oder gar Tänzer. Denn diese Musik erreichte in der Weimarer Republik zumindest in den Großstädten enorme Popularität. Und mit Beginn der Nazi-Ära im Jahre 1933 wurde sie als »entartete Musik« sofort komplett verboten. In der Aufarbeitung jener Zeit des Jazz-Schattendaseins entstand die Konzertreihe »Feindsender« nach einer Idee von Tizian Jos. In zwei moderierten Konzerten setzen sich Studierende und Dozenten der Hochschule für Musik Nürnberg unter der Leitung von Bernhard Pichl mit der Diskriminierung und Verfolgung des Jazz vor, während und nach der NS-Zeit auseinander. Passende Kulisse bzw. Kontrast hierfür bildet das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände. Hinzu kommt ein Schulprojekt: Die Musiker spielen das »Feindsender«-Konzert an Schulen in der umliegenden Region.

»Feindsender«:

1. Abend: Mi, 05.04.17, 19.00 Uhr,

2. Abend: Mi, 28.06.17, 19 Uhr

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg