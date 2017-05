Felsenkeller Etzelwang: Idylle unter Linden und Kastanien

Der Felsenkeller wurde 1859 errichtet, als die Eisenbahnstrecke Nürnberg-Regensburg gebaut wurde. Das Haus nutzten die Bauarbeiter und Ingenieure als Schlafunterkunft und Brotzeitraum. Der Felsenkeller diente vor der Umstellung auf die elektrische Bierkühlung zur natürlichen Lagerung für das Bier der Privatbrauerei Pürner. Noch heute ist der Felsenkeller in deren Eigentum. Von Nürnberg aus ist man mit der »Regionalbahn 4« in weniger als einer halben Stunde direkt vor Ort. Der Felsenkeller liegt am Waldrand unter alten Linden und Kastanien mit schönem Blick auf Etzelwang. Nur ein paar Minuten Fußweg von der Bahnstation und man genießt das handwerklich gebraute Bier von Stefan Pürner zu einer deftigen Brotzeit. Ab Ostern gibt es zahlreiche Events, zu denen sich der Ausflug nach Etzelwang lohnt; etwa zum Weißbier- und Käsefest oder zum »Kartoffel-Grand-Prix« mit der Wahl der besten Sorte.

Öffnungszeiten: von Ostern bis Oktober, Fr. ab 16 Uhr; Sa / So. und Feiertage ab 10 Uhr. Tel.: 09663 555 oder 0157 54500778, www.felsenkeller-etzelwang.de