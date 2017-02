»Fences« von Denzel Washington: never ending story?

Rassismus hat in den USA Dauerkonjunktur, und da ist es gut, wenn ein Film wie dieser im Beginn der Trump-Ära steht: »Fences« – ein Wort, das man auch mit »Mauern« übersetzen könnte. Und um Einzäunungen geht es in diesem Film, der auf dem gleichnamigen Theaterstück von August Wilson beruht. Denn er handelt von dem Drama um einen Afroamerikaner namens Troy, der seine frühe Baseballkarriere wegen rassistischer Ausgrenzungen beenden musste und fortan als Müllmann arbeitet. Die Story ist in den späten 50er Jahren angesiedelt, einer Zeit, in der sich in den USA die erste große Bürgerrechtsbewegung gegen Diskriminierung entwickelte. Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller von »Fences« ist Denzel Washington. Er spielt den sich für die Familie abrackernden Troy und muss sich mit seinem rebellischen Sohn herumschlagen, der von einer Existenz als Football-Profi träumt, während der Daddy will, dass er »etwas Vernünftiges« lernt. »Fences« ist ein sehr ernsthafter Film mit zwar vorhersehbarer Dramaturgie, aber eben exzellentem Spiel aller Akteure und sehr sorgfältigem visuellen Inszenierungsstil. Sehenswert!

USA 2016, Darsteller: Denzel Washington, Viola Davis u.v.a