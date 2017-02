»Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe« von James Foley

Was braucht der Mann von heute? Kabelbinder, Klebeband und Seile. Doch bei Christian Grey (Jamie Dornan) handelt es sich nicht um einen Heimwerker. Das wissen natürlich die vielen Millionen, die den Erotikbestseller der britischen Autorin E. L. James gelesen haben. Eine Trilogie, bei der »Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe« den Mittelteil bildet. Dies kann ein Serien-Highlight zu Tage bringen, wie es etwa bei »Der Pate« der Fall war. Hier nicht. Regisseur James Foley hat ein flaches Filmchen abgeliefert, wie es ähnlich bereits Vorgänger Sam Taylor-Johnson verantwortete. … Und es gibt auch in Teil 2 Blümchensex satt. Da war ja selbst »Eis am Stiel« prickelnder. Die Musik ist schwülstig, das Licht immer graumeliert. Wenig hilfreich sind auch die neuen Figuren, die in Greys Leben hereinplatzen. Nämlich zwei Ex-Gespielinnen. Da packt Anastasia die Eifersucht. Wozu das führt, mag wohl nicht einmal Nostradamus erraten. Gnade!

»Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe«; USA 2016; Regie: James Foley; Darsteller: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Bella Heathcote, Kim Basinger