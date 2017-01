»filmhochzwei« / Christian Kerns Filmschau

Die Nürnberger Kulturinitiative »Kunst und Drama« präsentiert im KunstKulturQuartier den Filmmacher Christian Kern (Foto) , der seit 10 Jahren in der Metropolregion mit » CK-Productions« kurze und längere Film macht. Und seine Internetserie »Faust – Im Schatten Der Nation« wird kräftig von Usern geklickt. Es wird ein Abend für Freunde, Kenner und Liebhaber des etwas anderen Kinos. Zum Beispiel ist da die Version von »Indiana Jones und der Apachen-Diamant«. Sie spielt in Nordamerika 1923: Der junge Indiana Jones ist auf der Suche nach dem sagenumwobenen Diamanten der Apachen. Gedreht wurde freilich »hier in den Nord-amerikanischen Wäldern Mittelfrankens« von einer engagierten Jungen-Gruppe, die mit immenser Liebe einen echt fränkischen Abenteuerfilm in Szene gesetzt hat. Außerdem zu sehen: u.a. »Lebkuchenliebe 2012«, Die Lebkuchenverschwörung 2016« und »Stillstand 2012«.

Donnerstag, 12. Januar 2017 ab 19.00 Uhr, KunstKulturQuartier Nürnberg