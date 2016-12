Circus Flic Flac X-MAS Show

Flic Flac: Brandheiß und atemberaubend Flic Flac kommt zurück – mit komplett neuer X-MAS Show!

Vom 14. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017 erwartet das Publikum auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich im schwarz-gelben Achtmaster erneut ein Programm der Superlative. Atemberaubende Darbietungen unter der Circuskuppel und auf der Bühne mit Preisträgern internationaler Circusfestivals. Riskante Stunts auf einer Megarampe, die es im Chapiteau in Nürnberg noch nie gab. Auch Motorradbräute rasen durch die Kugel. Waghalsige Artisten auf der Russischen Schaukel und in Monte Carlo ausgezeichnete Schleuderbrettakrobatik – Nervenkitzel und Adrenalin pur.

Dazu Comedy vom Feinsten mit dem »Master of Hellfire«. Die Flic Flac X-Mas Show – ein aufregendes, bewegendes und faszinierendes Programm für die ganze Familie. Einmalig wie Weihnachten und garantiert jedes Jahr neu, überraschend, begeisternd. Und in dieser Performance bundesweit einzig und allein nur in Nürnberg zu sehen.

Karten ab 14 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.flicflac.de