»Football Leaks« von Rafael Buschmann und Michael Wulzinger

»John« ist das Pseudonym für ein Schreckgespenst. Ein Schreckgespenst für alle, die den Profifußball zu einem hochkorrupten System machen. 2015 wurde die anonyme Plattform »Football Leaks« in Portugal gegründet. Ein Jahr später erhielt der »Spiegel«-Reporter Rafael Buschmann Zugang zu 18,6 Millionen Dokumenten des Football-Leaks-Datenmaterials. Woher die Enthüller das Material haben, ist nicht bekannt. Die Enthüllungen von Spielerverträgen, Beraterverträgen, Ablösesummen, Gehältern und Werbedeals sind ein Thema. Im eigentlichen Kern des Buchs, wird beschrieben, wie krank das System Fußball inzwischen ist. »John« und Co. leisteten eine journalistische Kärrnerarbeit. … Ein so spannender wie gruseliger Schlüssellochblick ins Abseits des Fußballs.

»Football Leaks« von Rafael Buschmann, Deutsche Verlags-Anstalt 2017, 288 Seiten, 16.99 €