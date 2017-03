Fotografien von Abel Peñalba: »Zeitlupe«

Abel Peñalba ist Regisseur, Kameramann und Fotograf. Er stammt aus Argentinien, lebte lange Zeit in Buenos Aires, wo er Kameraarbeit und Spielfilmproduktion erlernte. Seit 1996 arbeitet er als Kameramann für Spielfilme, Dokumentationen, Kurzfilme und Werbespots. Für seinen ersten Spielfilm »Moebius« erhielt er den »Coral Prize« als bester Kameramann beim Filmfestival in Havanna. Abel wohnt seit einigen Jahren in Nürnberg, wo er auch seine fotografische Seite zeigt: Die Bilder der »Zeitlupe«-Serie sind fast schon malerische Fotografien.

»Archinovo«, Humboldtstraße 90, Nürnberg

