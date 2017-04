Freestyle-Legende als Top-Act: Samy Deluxe in Wendelstein

Samy Deluxe – das ist 20 Jahre Deutschrap mit weit über eine Million verkaufte Tonträger, Freestyles, Hymnen und Hits, die der Soundtrack von mehr als einer Generation wurden. Mit einem Höchstmaß an Engagement – sowohl gesellschaftspolitisch, als auch persönlich – und mit Intelligenz, Ironie und Humor, stellt der 39-jährige Reimexperte, Rap-Poet und Autor sein überragendes Sprachtalent in den Dienst der Sache. Ein Repertoire, das seinen Kolleginnen und Kollegen in der TV-Sendung »Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert« aufgrund der Wortgewaltigkeit schwer zu schaffen machte. »Samy ist der Philosoph unter uns«, kommentierte Nena. Auch seine Live Skills sind legendär: Rap in Reinkultur – Punchlines voll Wortwitz reflektieren ironisch-intelligent die eigene Biografie, den Zustand unserer Gesellschaft und alles was Zukunft sein könnte. Ob Hits vom letzten Album, All-time Classics oder Freestyles – Samy Deluxe rockt jede Festival-Bühne! Ein plärrer-Exklusiv-Interview.

plärrer: »provokant« eingeleitet: Das Festival nennt sich „Jazz and Blues Open“! Sind Sie da mit Ihrem speziellen Sound nicht „fehl-am-platz“ (Rap-Imitation)?

Samy: Nein. Ich fühle mich da nicht fehl am Platz. Ich habe in den letzten Jahren viele Projekte in der Jazz-Welt und Crossover-Projekte gemacht. Übrigens gehört zu meinen Musikern auch ein ECHO Klassik Gewinner. Leider kann er beim Jazz Open nicht dabei sein. Ich gehe aber auch davon aus, dass zumindest einige wegen mir kommen und nicht speziell, um Jazz zu hören.

plärrer: Ernsthafter nachgefragt: Wie hat sich Ihr Sound von den Anfängen bis jetzt entwickelt, wo gab es entscheidende Phasen und u. U. Veränderungen im Musikgesamtkonzept?

Samy: Mein gesamter musikalischer Style ist wie eine nie endende Evolution. Es geht immer um Weiterentwicklung, man kann sich von jeder Musikrichtung inspirieren lassen. Das was Leute als »Stil« sehen, ist eher eine Festlegung der Außenwelt. Ich sehe das nicht so.

plärrer: Was gibt es zum Album »Berühmte letzte Worte« zu sagen, die berühmten letzten Worte dazu nach einem bestimmt langen Interviewmarathon?

Samy: Der Interviewmarathon gehört dazu. Und zum Glück gibt es ja auch immer wieder gute Fragen. Das Album erklärt sich von selbst – einfach reinhören!

plärrer: etwas makaber: Was wären Ihre letzten Worte bzw. haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht über den letzten Reim auf dem Grabstein? (Ich sammle z.B. Bilder von Grabstätten berühmter Personen, Morrison, Johnny Cash, Hendrix, Cohen, Hank Williams, Bowie)

Samy: Das ist nicht mein vordringlichstes Interesse zurzeit, aber ich denk mal drüber nach.

plärrer: In der TV-Sendung „Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert“ haben Sie oft wie ein zweiter Moderator, Hausbesitzer, „Hausmeister“ gewirkt, waren Sie im Gespräch für die Nachfolge bzw. wie empfanden Sie die Entscheidung für Sascha und Alex?

Samy: Ich verstehe sehr gut, wenn große private TV Sender mich nicht engagieren, weil ich zu unberechenbar bin, kein Blatt vor den Mund nehme und mich nicht scheue, provokatives und unpopuläres auszusprechen. Ich freue mich für Sascha und Alex, dass sie Lust darauf haben. Wir haben uns in Südafrika und auch bei späteren Treffen immer gut verstanden.

plärrer: Ich bin im echten Leben Lehrer und versuche meine Schüler politisch zu wiederbeleben, damit Sie wählen gehen. gehen Sie zur Wahl, falls Sie dazu antworten wollen bzw. wissen Sie, wenn Sie wählen/definitiv nicht wählen? halten Sie politisches Engagement für wichtig und wenn ja, in welchen Formen?

Samy: In der Vergangenheit habe ich eher mit meinem eigenen sozialen Engagement kompensiert, dass ich nicht wählen gehe, zurzeit hinterfrage ich das. In diesem Land – aber nicht nur hier! – ist das Problem, dass ich mich für eins von mehreren Übeln entscheiden müsste und mich in keiner politischen Partei oder Ideologie wirklich wiederfinde.

Emmerich Thürmer

Doppelkonzert: Samy Deluxe & Seven am 30. April um 20 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Jazz & Blues Open Wendelstein