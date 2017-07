Freie Plätze: Geschwisterkinder werden zu Seglern und Action-Malern

Die Sommerferien stehen vor der Tür: Ab dem 29. Juli heißt es bis zum 11. September für viele Familien: Ab in den Urlaub. Doch was ist, wenn ein Kind chronisch krank ist oder durch eine Behinderung eingeschränkt, oder entwicklungsverzögert ist? In diesem Fall stehen viele Familien vor großen Herausforderungen – auch und besonders, weil die gesunden Geschwisterkinder oft auch gerne nach den Ferien in der Schule über tolle Aktivitäten berichten würden. Aus diesem Grund gibt es beim Klabautermann e.V. seit vielen Jahren das Projekt „Geschwisterkinder“. Im Rahmen dieses Projekts gibt es in den Sommerferien 2017 noch einige freie Plätze bei www.klabautermann-ev.de

