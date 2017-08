Führungen im Pegnitztal Ost Nürnberg

Am kommenden Wochenende bietet das Nürnberger Bündnis für Biodiversität noch einmal zwei Führungen im geplanten Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost an. Am Freitag, 25. August 2017, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 17 bis 18.30 Uhr auf einem naturkundlichen Spaziergang rund um den Unterbürger Weiher Fröschen und Libellen begegnen. Auf angrenzenden Sandflächen treffen sie typische Wüstenbewohner wie Sandgrasnelken und Ödlandschrecken. Wolfgang Dötsch vom Bund Naturschutz stellt die bedrohten Biotope mit ihren geschützten Bewohnern vor.

Am Samstag, 26. August 2017, geht es bei einem Abendspaziergang um das heimliche Leben der Fledermäuse am Fluss. Von 20 bis 21.30 Uhr laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Ruine Oberbürg entlang der Pegnitz in Richtung Hammer. Dabei werden die Nachtjäger beim „Frühstück“ beobachtet. Wenn es richtig dunkel ist, können mit etwas Glück die Wasserfledermäuse bei ihrer charakteristischen Jagd über der Wasseroberfläche bestaunt werden. Von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz führt Bettina Cordes in Kooperation mit dem Naturschutzwächter Roland Straub durch die Nacht.

