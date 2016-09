Galgenvögel reloaded? / »Die glorreichen Sieben»

«Nur die Farmer konnten gewinnen. Wir haben verloren! Wir verlieren immer!», sagt Yul Brynner 1960 am Ende von »Die glorreichen Sieben«. Bei jenemKult-Edelwestern ritten unter anderem noch Steve McQueen, Charles Bronson und Horst Buchholz für die Gerechtigkeit. Nach über 50 Jahren jetzt das Remake, denn nach den Erfolgen von Tarantinos «Django Unchained» und «The Hateful 8» sind Western in den USA wieder in Mode. Sieben Galgenvogelvisagen unter dem Kommando von Sam Chisolm (Denzel Washington) werden angeworben, um den armen Bewohnern eines mexikanischen Grenzkaffs zu helfen. Diese werden von der Bande eines fiesen Kapitalisten drangsaliert und um Ernte und Ersparnisse gebracht. An der Grundgeschichte hat Regisseur Antoine Fuqua («Training Day») natürlich nichts verändert. Er hat sich jedoch nahe an Akira Kurosawas Original gehalten. Denn »Die glorreichen Sieben« ist eine Version von »Die sieben Samurai«.

»Die glorreichen Sieben«; USA 2015; Regie: Antoine Fuqua; Darsteller: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke,Vincent D’Onofrio