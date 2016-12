Ganes live in Nürnberg – Die ladinischen Wassernixen haben Feuer!

Der Gutmann-Saal am Dutzendteich war erneut proppenvoll, als die drei Dolomiten-Wassernixen dort den musikalischen Luftraum eroberten: Souverän wie nie, brillant, hinreißend gut. Das ist Populärmusik auf höchstem Niveau, was das Trio da macht! Ihr neues CD-Programm »An cunta che – man erzählt, dass … « ist eine weitere Reise in die Welten ladinischer Märchen, Mythen und Sagen. Die Ganes – Maria Moling, Marlene und Elisabeth Schuen – sind drei hochkarätige Solistinnen auf ihren Instrumenten, und sie setzen sie von Hackbrett bis Synthesizer mit enormer Raffinesse ein, stets gekrönt von ihrem sirenenhaften dreistimmigen Gesang. Selbst wenn man kein einziges Wort versteht, entstehen dynamische Klangräume, die komplex, aber stets eingängig sind. Mühelos inszenierte das fabelhafte Trio die Eigenkompositionen der jüngsten CD live, setzte noch ein A cappella-Finale als Sahnehäubchen drauf und entließ damit ein restlos begeistertes Publikum. Sie kommen nächstes Jahr wieder – auf die andere Seite des Dutzendteichs, in den Serenadenhof!

