Eine Gesellschaft, die kulturelles Wachstum und Vielfalt fördert

Ein Land, das stark auf Wachstumschancen für alle Nationalitäten ausgerichtet ist. Die Möglichkeiten und Ergebnisse für Erfolg sind vielfältig.

Das deutsche Volk

Deutschland ist bekannt für seine hoch qualifizierten Arbeitskräfte und gilt als moderne und fortschrittliche Gesellschaft. Ausländer in Deutschland haben gesagt, dass die deutschen Gemeinden, obwohl sie in den Bräuchen der Traditionen stoisch sind, warmherzig, freundlich, zuverlässig und auch vertrauenswürdig sind.

Gesellschaft

Die deutsche Gesellschaft hat den üblichen Umgang mit Politik und Stigmatisierung, doch sie glaubt fest an Gleichberechtigung wie Meinungs- und Religionsfreiheit sowie Geschlechtergleichheit. Weitere wichtige Rechte der Bürger sind:

Menschenwürde – jeder verdient gegenseitigen Respekt.

Versammlungsfreiheit – Gruppentreffen mit Freunden, Familie oder Mitarbeitern.

Bewegungsfreiheit – Sie wohnen überall dort, wo Sie leben möchten.

Berufsfreiheit – das Recht, seinen Beruf selbst zu wählen.

Wahlrecht – das Wahlrecht sowie das Recht, gewählt zu werden.

Vielfalt

Eine Liste der Top-Nationalitäten mit Wohnsitz in Deutschland umfasst vor allem die Türkei, Russland und Italien. Es ist erstaunlich, wie es den verschiedenen Kulturen gelingt, so harmonisch miteinander zu leben. Die deutsche Regierung hat sich trotz ihrer Geschichte für positive gesellschaftliche Veränderungen in Form von Rassismus und Sexismus eingesetzt. Man ist überzeugt, dass Bildung, Bewusstsein und bunte Vielfalt die Gesellschaft selbst erheblich verbessern werden.

Beschäftigungswachstum

Im Jahr 2017 zeigte die Statistik, dass die Beschäftigungsquote in Deutschland um 1,5% gestiegen ist, trotz der 12 Jahre vor dem stetigen Beschäftigungswachstum. Da Deutschland die größte Volkswirtschaft der EU ist, ist der kontinuierliche Anstieg des Beschäftigungsniveaus seit der Wiedervereinigung 1990 beispiellos. Der Boom auf dem Arbeitsmarkt ist dem Wohlstand des Bruttoinlandsprodukts zu verdanken.



Ein Land wie dieses konzentriert sich ganz auf Zeitmanagement, harte Arbeit, Balance zwischen Leben und Arbeit und Erschwinglichkeit. Deutsche Kommunen sind praktisch und funktional. Zeitverschwendung ist keine Option. Erschwingliche Lebenshaltungskosten sind wichtig. Arbeitsethik und Effizienz sind wichtig. Mit durchschnittlich dreißig Urlaubstagen pro Jahr zeigen die Deutschen, wie sich harte Arbeit am Ende auszahlen kann!