Glanzlichter 2016/2017

Programm der Extraklasse in und um Nürnberg

Kaum ist das alte Jahr zu Ende, da kommt das neue bereits mit einem Programm der Extraklasse nach Nürnberg. Und das hat es in sich! In den verschiedenen Locations in und um Nürnberg herum wird auch im Jahr 2017 für alle Facetten des persönlichen Geschmacks etwas dabei sein. Ob jung oder alt, laut oder leise, bombastische Show oder intimes Club-Konzert – für jeden ist etwas dabei!

Los geht es für die Kleinen am 07.01.17 mit „Hexen Hexen Überall!“, der Fortsetzung des Erfolgsmusicals Bibi Blocksberg in der Meistersingerhalle. Denn es steht schließlich der Welthexentag in Neustadt an! Und wie das festliche Programm umgesetzt wird entscheiden nicht zuletzt auch die Zuschauer – das Familien-Musical ist zum Mitmachen gedacht! Für die jungen Musicalfans geht es direkt weiter, wenn nach drei gefeierten Kinofilmen und den dazu gehörigen Erfolgs-Soundtracks die Hits von Bibi & Tina am 14.01.17 in der ARENA Nürnberger Versicherung in einer einzigartigen Show live auf die große Bühne springen. Bibi & Tina haben dabei einige musikalische Bewährungsproben rund um das Thema Freundschaft zu bestehen! Für ein weiteres Show-Highlight sorgt am 21.01.17 Shadowland 2 in der Meistersingerhalle, wenn die US-Tanzkompanie Pilobus die nächste Generation ihres faszinierenden Schatten-theaters präsentiert. Angesiedelt in einer fernen Zukunft taucht der Zuschauer ein in Dschungelwälder und Maschinenwelten, die von den verschiedensten Schattengestalten bevölkert werden.

Mit einer fulminanten Best-Of-Show verabschiedet sich Superstar Queen Esther Marrow am 27.01.17 gemeinsam mit den legendären The Harlem Gospel Singers in der Meistersingerhalle von ihren Fans. Dort versetzt sie mit ihrem unverkennbaren Groove aus R&B, Funk und Soul das Publikum ein letztes Mal in Begeisterung! Ein außergewöhnliches Event findet am 05.02.17 statt, wenn bei You Sing gleich mehrere hundert Menschen gemeinsam singend die Meistersingerhalle zum Partytempel und den Abend zu ihrem ganz persönlichen Erlebnis machen. Unter der professionellen Anleitung eines Chorleiters wird die Stimme jedes Einzelnen zum wichtigen Bestandteil des großen Chors! Weiter geht es im Februar mit einem der erfolgreichsten Musik-Exporte Österreichs: Reinhard Fendrich kommt am 15.02.17 in die ARENA Nürnberger Versicherung. Mit seinen tiefgründigen und zugleich unterhaltsamen Songs wird er seine zahlreichen fränkischen Fans auch kommenden Februar wieder begeistern. Ein Highlight der Extraklasse bringt am 23.02.17 die WWE mit ihrem perfekten Mix aus Action und Entertainment in die ARENA Nürnberger Versicherung. WWE-Live präsentiert an jenem Abend Superstars und Diven aus den beiden Kadern RAW & SmackDown zugleich! Wer schon mal dabei war weiß: WWE Live entfacht die Leidenschaft und Energie eines Rock-Konzertes und die Spannung und das Wir-Gefühl eines brisanten Fußballspiels. Die Fans in Nürnberg dürfen sich auf packende Ringaction und dramatische Storylines freuen, die zu einem Event von ultimativer Familienunterhaltung verwoben werden!

Ende Februar ist schließlich einer der überragenden französischen Stars der Neuzeit in der Meistersingerhalle zu Gast, wenn Patricia Kaas am 25.02.17 voller Leidenschaft und Dynamik mit gewaltiger Bühnenpräsenz sämtliche Facetten ihres Talents präsentiert. Legendär wird es schließlich im März, wenn am 07.03.17 in der Meistersingerhalle das Leben von Elvis in Europas erfolgreichster Musical-Biographie gefeiert wird. Original Filmsequenzen, aufwändige Choreografien und fast zwei Stunden Live-Musik bilden den Rahmen für eine grandiose Show. In diesem Sinne geht es weiter, wenn am 10.03.17 Daddy Cool – Das Bonney M. Musical in der Meistersingerhalle die Geschichte von Sunny und Rose erzählt, deren Liebe zur Musik alle Hindernisse überwindet. Die ins Bühnenformat gerückte Erfolgsgeschichte einer Bandlegende sorgt an jenem Abend mit zahlreichen international erfolgreichen Megahits wie „Daddy Cool“, „Rivers of Babylon“ oder „Rasputin“ für zwei Stunden mitreißendes Partyfeeling! Nahtlos in die Liga der Shows rund um und über das Leben von Show-Giganten reiht sich dann am 20.03.17 Queenmania in der Meistersingerhalle ein. Anlässlich des 70. Geburtstags von Rock-Ikone Freddie Mercury erwartet die Frankenmetropole ein zweieinhalbstündiges Feuerwerk der größten Queen-Hits – Songs, die Musikgeschichte schrieben! Einen Tag später beweist Loreena McKennitt, dass kaum jemand außer ihr die vielfältigen Aspekte keltischer Musik so scheinbar mühelos vereint wie sie. Die leidenschaftliche Globetrotterin verzaubert ihre Fans nach fünfjähriger Abwesenheit im Rahmen ihrer Europatour am 21.03.17 in der Meistersingerhalle.

Schon eine Woche darauf macht mit Annett Louisan eine der erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen auf ihrer Tour in Nürnberg Halt! Am 28.03.17 können die Fans in der Meistersingerhalle in die Welt der sympathischen Sängerin eintauchen und sich von ihr gesanglich und musikalisch in ihre ganz eigene Welt entführen lassen. In seiner Heimat Österreich seit langem ein Star, besucht Julian Le Play am 03.03.17 auf Tour das E-Werk in Erlangen. Sein cinematoskopischer Sound zwischen Pop, R’n’B und elektronisch treibenden Klängen sorgt dort mit Sicherheit für ein unvergessliches Erlebnis! Am 02.05.17 wird außerdem der charismatische Singer/Songwriter Milow mit seiner unverkennbar weichen Stimme und dem aktuellen Album „Modern Heart“ seine Fans im Löwensaal begeistern. Und auch der Blick auf das Jahresende lohnt sich! Soviel sei vorab verraten: Im Dezember nächsten Jahres erwartet die Frankenmetropole ein schillerndes Show-Spektakel für die ganze Familie! Vom 06.12.17 bis 10.12.17 kommt der weltweit erfolgreiche Cirque du Soleil erstmals mit seiner Arena-Show „Ovo“ nach Europa und präsentiert in der ARENA Nürnberger Versicherung ein rasantes, farbenfrohes und skurriles Kaleidoskop an Kostümen und Bühnenbildern gepaart mit artistischer Perfektion.