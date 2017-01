Good Woman – Ein Sommer in Amalfi

TV-Tages-Tipp heute um 20.15 Uhr

Dieser Film ist eine so dekorative wie exquisite Tragikomödie, die auf Oscar Wildes Theaterstück »Lady Windermeres Fächer« basiert. An der legendär schönen Küstenstraße von Amalfi spielt sich in Italien um 1930 eine Tragikomödie ab. Lady Windermere, gespielt von Scarlett Johansson, verdächtigt ihren Mann (Mark Umbers), eine Mätresse (Helen Hunt) auszuhalten. Diese Schieflage nutzt Lord Darlington (Stephen C. Moore), sich der konfusen Lady Windermere zu nähern.

Auf Servus TV-Deutschland um 20.15 Uhr!