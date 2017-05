Gostenhof Nürnberg

Interessante Läden und lauschige Plätze in Nürnberg Teil XVII:

In dieser plärrer-Artikelserie werden originelle Läden, lauschige Plätze und sehenswerte architektonische Bauten in diversen Stadtteilen vorgestellt, die zum Erforschen, Entdecken und Genießen einladen.

Gostenhof wurde erstmals im frühen 14. Jahrhundert erwähnt. Hier gab es viele Gasthäuser und ein Gros der Bewohner waren Juden. Vom mittelalterlichen Gostenhof ist nichts mehr übrig. Schuld hieran sind die beiden Markgrafenkriege. 1825 wurde Gostenhof eingemeindet. Nürnberg war über viele Jahrzehnte hinweg das Zentrum der deutschen Zweiradindustrie. Die wichtigsten Firmen wie Mars, Hercules, Triumph oder Victoria residierten entlang der Fürther Straße. Längst Vergangenheit, wie auch der Spielwarenproduzent Schuco. Nach dem 2. Weltkrieg galt der Stadtteil lange als »Glasscherbenviertel«. Es gab Großfamilienwohnungen mit Etagenklo und viele sogenannte Zugänger. Männliche Singles, die zwischen sechs Uhr abends und sechs Uhr morgens in den Küchen hausen durften. Spekulanten vermieteten heruntergewirtschaftete Wohnungen für teures Geld an Gastarbeiter. Dies brachte eine hohe Fluktuation der Bewohner mit sich. 1977 kam der Wendepunkt. Damals traf sich eine Bürgerinitiative in der »Planungskneipe« Kernstraße Ecke Volprechtstraße. Die Lokalität gibt es erst seit kurzem nicht mehr. Die Bürgerinitiative zeichnete auch verantwortlich dafür, dass in Gostenhof die ersten Spielstraßen in ganz Deutschland installiert wurden.