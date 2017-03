Gostner-Premiere: »Phantom (Ein Spiel)«

Im Mittelpunkt von »Phantom« steht Blanca, eine junge Frau aus einem nicht genannten Land, eine Fremde. Ihre Odysee wird in diesem Stück »konstruiert und rekonstruiert«. Lutz Hübner und Sarah Nemitz hinterfragen die üblichen deutschen Vorurteile und Klischees, nehmen sie auseinander und konfrontieren die Zuschauer mit solchen oft unbewussten Sichtweisen, die eben nicht hinsehen. Lutz Hübner ist seit 1996 freiberuflicher Schriftsteller und Regisseur in Berlin, 1998 wurde er für »Herz Eines Boxers« mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis ausgezeichnet, Stücke wie »Frau Müller muss weg« machen Hübner zu einem der meistgespielten Gegenwartsdramatiker auf deutschen Bühnen. Die Stücke entstehen in in der Regel in Zusammenarbeit mit Sarah Nemitz. Silke Würzberger führt in der aktuellen Gostner Inszenierung Regie, es spielen Christine Mertens, Johanna Steinhauser, Barbara Seifert, Thomas Witte und Denis Geyersbach.

Premiere: 08.03., 20 Uhr, Gostner Hoftheater

Viele weitere Termine im März:

www.gostner.de