Große Ruth Beckermann-Werkschau im FilmhausKino

Eine außerordentliche Filmemacherin, das ist Ruth Beckermann aus Wien, 1952 dort geboren. Sie studierte Publizistik, Kunstgeschichte und Fotografie in Wien. New York und Tel Avis, arbeitete journalistisch und wandte sich ab 1978 dem Medium Film zu – als Autorin und Regisseurin. Ihr zentrales, aber keineswegs einziges Thema ist die Frage nach jüdischer Identität, der sie insbesondere in dem Dokumentarfilm »Die papierene Brücke« anhand ihrer eigenen Familiengeschichte nachgeht, die zugleich die verblasste Geschichte europäischer Juden illuminiert. In »Homemad(e)« geht sie mit der Kamera vor die Haustüre, und zwar in die Marc Aurel-Straße in Wieni, m ehemaligen Textilviertel mit dem letzten jüdischen Händler, einem Auschwitz-Überlebenden, besucht einen iranischen Hotelier und belauscht die Gäste des »Café Salzgries«. Beckermann schaut hin, hört zu, was die Menschen erzählen.

Achtung: am 8.4. ist Regisseurin Ruth Beckermann zu Gast bei der Vorführung von »Die papierene Brücke« um 20 Uhr!